Počet obětí koronaviru v USA překonal 3000, Mexiko vyhlašuje stav zdravotní nouze

Pondělí bylo dosud v USA nejsmrtelnějším dnem koronavirové pandemie. Onemocnění COVID-19 podlehlo v pondělí nejméně 540 lidí, a celkový počet mrtvých tak vystoupal na 3017. Podle údajů univerzity Johnse Hopkinse koronaviru v USA dosud podlehlo 3008 lidí, přičemž jen ve městě New York bylo evidováno 914 mrtvých. Celkový počet potvrzených nákaz dosáhl 163.807 a 5846 se z nemoci zotavilo, píše Reuters.

Spojené státy mají nejvíce potvrzených případů nákazy na světě a odhaduje se, že počty budou nadále stoupat s rozšířenějším testováním.

Latest update on #COVID19 around the world:



🇺🇸US: 164,274 confirmed, 3,040 deaths



🇮🇹Italy: 101,739 confirmed, 11,591 deaths



🇪🇸Spain: 87,956 confirmed, 7,716 deaths



🇩🇪Germany: 66,885 confirmed, 645 deaths



🇫🇷France: 45,170 confirmed, 3,030 deaths pic.twitter.com/MrrsnmvSL5 — Global Times (@globaltimesnews) March 31, 2020

Prezident Donald Trump na pondělním brífinku v Bílém domě uvedl, že více než milion Američanů podstoupilo test na koronavirus, což je méně než tři procenta celkové populace, připomíná Reuters. Ačkoliv USA v uplynulých dnech zvýšily svou testovací kapacitu, v poměru k velikosti populace stále testují méně než Itálie či Jižní Korea.

Hlavní expert vlády na infekční onemocnění Anthony Fauci uvedl, že očekává druhou vlnu koronaviru na podzim. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy na ni budou tou dobou lépe připraveny.

Mexická vláda v pondělí vyhlásila kvůli koronaviru stav zdravotní nouze a oznámila, že budou zavedena přísnější opatření, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy. Počet potvrzených případů v zemi přesáhl 1000, mrtvých je 28, informuje Reuters.

Mexické zdravotnictví v pondělí oznámilo, že počet potvrzených případů nákazy v zemi vystoupal na 1094, o den dříve to bylo 993. Mexiko proto do 30. dubna prodlouží zákaz aktivit, které nejsou nutné. Shromažďovat se bude moci maximálně 50 lidí. Lidé starší 60 let a zranitelní občané mají dodržovat doporučení, které jim ukládá zůstat doma.

"Vztahuje se to výhradně na osoby starší 60 let, lidi s vysokým krevním tlakem, diabetem či těhotné ženy, bez ohledu na to, zda pracují v kritickém sektoru," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Hugo Lopéz-Gatell.

Mexiko se řadí k zemím s největší mírou obezity a diabetu na světě. Odborníci proto v uplynulých týdnech varovali, že Mexičané mohou být více náchylní koronaviru, přestože průměrný věk populace je relativně nízký.

Na rozdíl od mnoha jiných zemí v regionu se prezident Andrés Manuel López Obrador zatím staví odmítavě k přijetí přísných ochranných opatření, která by mohla poškodit místní ekonomiku.