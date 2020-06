Podle Trumpa nebude nutné poslat vojáky potlačit nepokoje

"To záleží, nemyslím si, že to budeme muset udělat," odpověděl šéf Bílého domu na otázku, zda by do měst kvůli protestům, které na některých místech přerostly v násilnosti, poslal armádu. Agentura Reuters připomíná, že prezident dříve řekl, že by ve státech, které nedokázaly potlačit násilné demonstrace, mohl nasadit armádu.

Nepokoje minulý týden vyvolalo úmrtí černocha George Floyda ve městě Minneapolis poté, co mu bělošský strážník Derek Chauvin klečel přes osm minut na krku a nepřestal, ani když Floyd naříkal, že nemůže dýchat.

Generální prokurátor státu Minnesota, kde Minneapolis leží, ve středu zvýšil Chauvinovo obvinění z vraždy z třetího na druhý stupeň, za což mu hrozí delší vězení. Z napomáhání vraždě byli obviněni také tři další policisté, kteří byli na místě brutálního zásahu. Všichni čtyři byli od policie propuštěni a jsou ve vazbě.