Podrývání demokracie se stalo normou v celém světě, zoufá si historik

Slabá útěcha

S ohledem na historickou zkušenost, jak jiné země přišly o svobodu, považuje historik uvedené argumenty za slabou útěchu. Poukazuje, že málokdy lze najít jasný moment, kdy diktátor oznámil zrušení demokracie, jelikož pro autoritáře je spíše typické podrývat základy liberální demokracie, nezávislosti soudů, svobody tisku, práv menšin či apolitičnost veřejnou správu a zároveň - alespoň zpočátku - udržovat demokratickou fasádu.

Tento typ eroze demokracie se nyní stal normou po celém světě, varuje Boot. Odkazuje na poslední zprávu společnosti Freedom House, která tvrdí, že rok 2019 byl čtrnáctým v řadě, kdy došlo ke zhoršování politické situace, přičemž svoboda byla omezena ve 64 zemích, zatímco k jejímu rozšíření jen ve 37 státech.

K jedněm z nejhorších represí dochází v Číně, kde podle uvedené zprávy komunistická strana vede kampaň "kulturní likvidace" v provinci Sin-ťiang, upozorňuje publicista. Dodává, že represe jsou od komunistického režimu očekávatelné, ale je znepokojivé číst, že za posledních 25 let došlo k omezení svobody také v 41 zavedených demokraciích.

"Největším provinilcem je největší světová demokracie, Indie," pokračuje historik. Za smutný projev antiliberálního směřování země pod premiérem Naréndrou Módím a jeho hinduistickou nacionalistickou stranou Bháratíja džantá (BJP) označuje nedávné protimuslimské pogromy v Novém Dillí, při nichž zahynulo 46 lidí a které proběhly za tichého souhlasu vysokých policejních představitelů.

Indie si zatím podle Freedom House drží statut svobodné země a loni na jaře zde v pořádku proběhly volby, BJP se ale distancuje od základních závazků respektovat pluralismus a práva jednotlivce, bez kterých demokracie nemůže dlouhodobě přežít, konstatuje Boot.

Méně dramatická, ale i tak skličující je eroze americké demokracie, uvádí historik. Podotýká, že na stobodové hodnotící stupnici Freedom House si Spojené státy od roku 2009 pohoršily o 8 bodů a s 86 body nyní zaostávají za zeměmi jako Řecko, Slovensko, Itálie nebo Mauricius.

Někde stačí volby, jinde je třeba revoluce

Freedom House upozorňuje na některé poslední alarmující trendy v USA, především méně férové a rovné zacházení s uprchlíky a žadateli o azyl, Trumpem vyhlášený mimořádný stav, který měl umožnit využití prostředků ministerstva obrany na stavbu zdi na hranici s Mexikem, prezidentovy pokusy vynutit si osobní politickou laskavost od svého ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského či Trumpův příkaz jeho současným i bývalým podřízeným, aby v této záležitosti odmítali svědčit v Kongresu a neposkytovali zákonodárcům žádné dokumenty, shrnuje Boot.

"To je pouze malá část Trumpových snah podrýt systém brzd a protivah, která zahrnuje stávající čistku představitelů považovaných za zrádce trumpismu, otevřené politické zasahování do řízení justice či hanebné žaloby na (deníky Washington) Post a New York Times pro urážku na cti, která má umlčet kritiky," píše publicista.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Podobný vývoj probíhá u jednoho z nejbližších amerických spojenců, v Izraeli, kde premiér Benjamin Natanjahu v nedávných volbách uhájil natolik silné postavení, že může sestavit vládu, obvinění z korupce navzdory, poukazuje Boot. Odkazuje na tvrzení Freedom House, že Netanjahu provádí stále dramatičtější kroky, aby si udržel loajalitu krajně pravicových skupin, rozšiřuje osady na Západním břehu Jordánu za cenu umrtvování mírového procesu s Palestinci, zakazuje činnost zahraničním aktivistům odmítajícím tato opatření a vydal diskriminační zákon, který vyhrazuje právo na identifikaci s izraelským státem židům.

Existuje reálné riziko, že země jako Indie, Spojené státy a Izrael se mohou nacházet na cestě, jakou se vydaly Maďarsko a Polsko, obává se historik. Poukazuje, že Maďarsko za premiérství Viktora Orbána ztratilo během poslední dekády v hodnocení Freedom House 20 bodů a stalo se první zemí EU, která je považována pouze za částečně svobodnou, zatímco polský výsledek se pod vládou strany Právo a spravedlnost od roku 2015 propadl o 9 bodů.

"Dobrou zprávou je to, že triumf demokracie není jakkoliv nevyhnutelný, tudíž jakkoliv nevyhnutelný není ani její zánik," píše publicista. Připomíná, že podle Freedom House docházelo v uplynulém roce ve všech světových regionech k masovým protestům, což znamená, že obecnou touhu po rovnosti, spravedlivosti a svobodě nelze potlačit.

Aby se zabránilo dalšímu úpadku demokracie, je důležité odstavit od moci nedemokratické vůdce, soudí Boot. Konstatuje, že v Číně by takový vývoj vyžadoval revoluci, v jiných zemích ale postačí vyšší volební účast. Ve spojených státech, které v uplynulých třech letech zažívaly ústup od demokratických ideálů, je možné obrodit demokracii porážkou Trumpa ve volbách, zdůrazňuje historik. Obává se však, že pokud Američané tuto příležitost nevyužijí, eroze demokracie v zemi se pouze urychlí.