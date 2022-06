Policie objevila v Texasu v kamionu nejméně 46 mrtvých

— Autor: ČTK

Nejméně čtyřicet šest mrtvých těl nalezla v pondělí večer místního času (v noci na dnešek SELČ) americká policie v nákladním prostoru kamionu na okraji texaského města San Antonio. Jejich smrt způsobilo horko. S odvoláním na šéfa místního hasičského sboru Charlese Hooda to uvedla agentura Reuters. Podle listu The New York Times (NYT) se jednalo o migranty.