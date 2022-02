Policie v Kanadě začala po třech týdnech zatýkat účastníky nepovoleného protestu

Blokády v blízkosti kanadského parlamentu začaly příjezdem takzvaného konvoje svobody na konci ledna. Od té doby se život v centru metropole nevrátil k normálu, ačkoli počet protestujících po prvním víkendu klesl na několik stovek. Mezitím se objevily další protesty proti vládním nařízením spojeným s očkováním proti covidu-19, především u přejezdů přes kanadsko-americkou hranici. Proti blokádám, které kromě řidičů kamionů přitáhly i pravicové extremisty či armádní veterány, policie nechtěla ihned zasahovat kvůli obavám z násilností, píše agentura AP.

Snaha ukončit protest v Ottawě začala ve čtvrtek večer zatčením dvou vůdců akce. Policie ji prohlásila za nezákonnou poté, co kanadský premiér Justin Trudeau v pondělí aktivoval nouzový zákon, jenž poskytuje strážcům zákona dodatečné pravomoci. Velká část centra metropole byla kvůli operaci uzavřená.

Dnes zatýkání pokračuje, přičemž podle AP bylo vidět, jak policisté některé účastníky protestu odvádějí v poutech. Deník The New York Times (NYT) informuje, že ráno do dějiště protestu dorazilo nejméně 100 policistů. Na místě bylo i několik velkých odtahových vozidel, která začala přesouvat kamiony tvořící blokádu.

