Trump a sněmovní republikáni údajně jednali o plánu na zvrácení voleb

O možném napadení výsledků spekulovali sněmovní republikáni již dříve. Minulý týden to naznačil reprezentant Mo Brooks na twitteru. Ve svém příspěvku odsoudil apel lídra republikánské většiny Senátu Mitche McConnella, který své kolegy před podobným jednáním varoval.

Tentokrát se republikáni v čele s Brooksem setkali přímo s prezidentem. Jednání se měla odehrát celkem tři, během nichž se zároveň měli setkat s viceprezidentem Mikem Pencem a právním týmem prezidenta. Právě Pence bude certifikaci hlasů v Kongresu předsedat.

V rámci jednání se údajně vedly diskuze ohledně lednové strategie, jak později Brooks uvedl. Dle něj jsou navíc jejich snahám nyní nakloněni i někteří senátoři. Minulý týden přitom několik republikánů potvrdilo, že výzvě ze strany McConnella nikdo nenamítal.

O podpoře svých sněmovních kolegů prý uvažuje senátor za stát Alabama Tommy Tuberville. Jeho rozpoložením si nebyli jisti ani ostatní senátoři, jak minulý týden někteří z nich uvedli. Dle Brookse je navíc čím dál tím více představitelů v Kongresu přesvědčeno o tom, že výsledek voleb není legitimní.

Jeho názoru ovšem oponoval senátor ze Severní Dakoty, republikán John Thune. Dle něj je to, o co se jejich straničtí kolegové ve Sněmovně snaží, utopie. Sněmovní reprezentant Jody Hice, který se jednání s prezidentem zúčastnil, na twitteru později uvedl, že hodlá napadnout hlasy volitelů v Georgii. ,,Soudy odmítají prezidenta vyslyšet. My se zasadíme o to, že lidé ho vyslyší,“ napsal.

Sněmovna reprezentantů je ale stále pod kontrolou demokratů. Šéf sněmovní menšiny Kevin McCarthy se k celé situaci odmítl vyjádřit. Většina senátorů by navíc na základě výzvy svého lídra měla být za jedno s většinou Sněmovny. Je tedy více jak nepravděpodobné, že by snahy sněmovní republikánské menšiny měly nějaký efekt.

Brooks ovšem naznačil, že republikáni plánují napadnout výsledky celkem v šesti státech. Zatím prý nepadlo finální rozhodnutí ohledně toho, čeho se konkrétní námitky budou týkat nebo v jakém rozsahu budou prezentovány. Celková certifikace hlasů by se tedy mohla výrazně protáhnout, a to až do časných ranních hodin 7. ledna.