Pompeo chce jednat s EU, jde mu o postoj k Číně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy a Evropská unie potřebují zaujmout společné stanovisko vůči Číně, aby mohly čelit jejímu vlivu. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Dodal, že přijal pozvánku šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella k formálním rozhovorům o Číně. V dalších několika týdnech by se tak měl vypravit do Evropy na první kolo jednání.