Pompeo se pomstil? Novinářka "drzé stanice" nesmí jet do Evropy a Asie

"Považujeme za nepřijatelné takto trestat člena našeho sdružení, které má dlouho tradici v doprovodech ministrů zahraničí na jejich cestách," uvedl šéf asociace novinářů Shaun Tandon. Podle něj jde o odplatu Pompea za nepříjemné dotazy, které mu v pátek kladla reportérka stanice NPR Mary Louise Kellyová.

The State Department cannot retaliate against a news outlet because one of its reporters asked tough questions.



It is the job of reporters to ask the tough questions, not to be polite company. https://t.co/vq4nB88VyI