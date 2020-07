Pompeo: USA odmítají nároky Pekingu na zdroje v Jihočínském moři

"Říkáme to jasně, nároky Pekingu na zdroje v pobřežních vodách většiny Jihočínského moře jsou zcela nelegální, stejně jako jeho kampaň zastrašování ve snaze získat kontrolu," citovala z Pompeova prohlášení agentura AFP. Čína podle něj nemá "žádnou právní oporu" k tomu, aby v regionu prosazovala svůj přístup a nárokovala si zdroje u břehů zemí jihovýchodní Asie.

Peking si nárokuje téměř celé Jihočínské moře, kudy vedou významné námořní trasy a jehož mělčiny jsou považovány za potenciální zdroj ropy a zemního plynu. Další okolní země jako Filipíny, Indonésie a Vietnam ale čínský přístup k vodám okolo sporných Paracelských či Spratlyových ostrovů neuznávají.

AP vysvětluje, že americké oznámení se netýká "teritoriálních" sporů o ostrovy, ale pouze "námořních" nároků Pekingu. Dosud USA trvaly na tom, že námořní spory mezi Čínou a jejími menšími sousedy by se měly řešit mírovou cestou skrze mechanismy podporované OSN, nyní nicméně dávají najevo, že stojí na straně Filipín a dalších.

"Svět nedovolí Pekingu, aby přistupoval k Jihočínskému moři jako ke svému námořnímu impériu," prohlásil Pompeo. "Amerika stojí po boku svých spojenců a partnerů v jihovýchodní Asii a brání jejich svrchované právo na příbřežní zdroje, v souladu s jejich právy a povinnostmi plynoucími z mezinárodního práva," pokračoval.

