Pompeo varoval Irák: USA se budou proti útokům bránit

"Ministr Pompeo zdůraznil, že skupiny odpovědné za útoky se musí stíhat. Ministr také poznamenal, že Amerika nebude tolerovat útoky a ohrožování životů Američanů a podnikne podle potřeby další kroky v sebeobraně," stálo v prohlášení. Informuje o tom Reuters. USA již dříve z útoku obvinily proíránské milice.

Discussed the deadly attacks on #Iraq’s Camp Taji military base with Prime Minister @AdilAbdAlMahdi . These actions will not be tolerated and the groups responsible must be held accountable by the Government of Iraq.