Popravy bez soudů? OSN je zděšena děním ve Venezuele, pošle vyšetřovatele

Na formulaci rezoluce se podílely zejména latinskoamerické státy včetně Argentiny, Chile, Kolumbie či Peru. Ve 47členné radě je pak podpořily například Austrálie, Japonsko či Ukrajina, naopak proti hlasovaly Kamerun, Čína, Kuba, Egypt či Saúdská Arábie. Celkem 21 členů rady se hlasování zdrželo.

