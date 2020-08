Poprvé v historii by se mohly potkat dva hurikány najednou

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Podle Národního centra pro hurikány se na Mexický záliv přibližuje tropická bouře Laura a tlaková níže 14, která by se měla jmenovat Marco, pokud se stane tropickou bouří. Pokud tropická bouře s tlakovou níží zesílí, mohly by udeřit na Mexický záliv dva hurikány, a to by znamenalo, že k tomuto pozoruhodnému meteorologickému jevu by došlo poprvé v historii.