Poslední cesta George Floyda: Rakev byla uložena do hrobu, přišly davy lidí

"Pohřeb George Floyda skončil a rodina odjela. Všechny silnice jsou otevřené," uvedla policie o pietě na hřbitově.

Té předcházel soukromý smuteční obřad v Houstonu, na kterém vystoupili s projevy vlivný černošský aktivista Al Sharpton či přes videovzkaz někdejší demokratický viceprezident a nynější předpokládaný prezidentský kandidát strany Joe Biden.

Rakev s Floydovým tělem byla na poslední míli přeložena na koňské spřežení, které ji odvezlo na hřbitov. Za bílým spřežením jely dva další kočáry s pozůstalými. Silnice na Floydově poslední cestě lemovaly davy lidí.

#GeorgeFloydFuneral procession to cemetery where he was laid to rest by his mom in #Pearland, TX (our hometown). We were there to bear witness, honor his life, and be part of the movement. Video filmed by my 10 yo daughter. May she find strength in this moment of grief. #BLM pic.twitter.com/UqbvRmn2FV