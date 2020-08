Poslední nedotčený šelfový ledovec v Kanadě se rozpadl, jedna kra je velká jako Manhattan

Čtyři tisíce let starý Milneův šelfový ledovec se nachází na okraji Ellesmerova ostrova, který je součástí řídce osídleného kanadského teritoria Nunavut. Po rozpadu se ledovec o původní ploše 187 kilometrů čtverečních zmenšil o zhruba 80 kilometrů čtverečních.

Canada’s last fully intact Arctic ice shelf has collapsed. The Milne Ice Shelf lost some 40 percent of its area — and the last known epishelf lake in the northern hemisphere — over two days late last month https://t.co/hUfOsiyjQo pic.twitter.com/t4GVv5cN37

Odlomené ledové kry, z nichž největší má 55 kilometrů čtverečních, již začaly od šelfového ledovce odplouvat. Agentura Reuters pro srovnání uvedla, že ostrov Manhattan v New Yorku zabírá plochu asi 60 kilometrů čtverečních.

"Jedná se o obrovské kusy ledu, které svou velikostí dosahují rozlohy celých měst," prohlásil glaciolog Luke Copland z univerzity v Ottawě, který společně s dalšími experty Milneův šelfový ledovec zkoumal.

V posledních 30 letech se oblast Arktidy otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. Mořského ledu bylo v polární oblasti letos v červenci nejméně za posledních 40 let. Kanadská část Arktidy zaznamenala letos teploty o pět stupňů vyšší, než je průměr za posledních 30 roků, uvedl Copland.

"Abnormálně vysoké teploty vzduchu, vítr a otevřené moře před šelfovým ledovcem přispívají k rozpadu těchto ledovců," uvedl kanadský úřad pro sledování ledu na twitteru.

A huge section of the Milne #IceShelf has collapsed into the #Arctic Ocean producing a ~79 km2 ice island. Above normal air temperatures, offshore winds and open water in front of the ice shelf are all part of the recipe for ice shelf break up. #MilneIceIsland #Nunavut #seaice pic.twitter.com/fGfj8Me9tA