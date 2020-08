Pošta v USA varuje, že asi nestihne doručit korespondenční hlasy

Podle listu The Washington Post (WP) tím ještě navýšila zmatky kolem nejsledovanějších světových voleb, jejichž průběh značně znejistěla pandemie covidu-19.

Americká poštovní služba (USPS) zaslala koncem července dopis činitelům ze 46 amerických států a federálního okrsku, v němž leží metropole Washington. V nich tamní úřady varuje před možností, že hlasovací lístky zaslané krátce před termínem pro jejich odeslání možná nebude schopna doručit včas volebním komisím. Podle WP tak hrozí, že i pokud lidé splní podmínky pro hlasování poštou stanovené v jejich státě, může se stát, že jejich hlas propadne. Občanům 31 států tak USPS například radí, aby svoje hlasy odeslaly raději s nejméně týdenním předstihem před 3. listopadem, kdy se volby konají, nehledě na termíny stanovené místními volebními úřady.

"Poštovní služba žádá po volebních činitelích a voličích, aby realisticky zvážili, jak pošta funguje," uvedla ve vyjádření mluvčí USPS Martha Johnsonová.

Řada států v reakci na dopis zahájila snahy o posun některých termínů, například kdy si mohou voliči nejpozději požádat o volební lístek, či do kdy musí jejich hlasy dorazit k volební komisi. Například jeden z klíčových takzvaných bitevních států Pensylvánie, u níž se těžko předpovídá, k jakému kandidátovi se přikloní, chce dovolit termín pro doručení až tři dny po samotných volbách. Na výsledek letošního hlasování se tak možná bude čekat i několik dní.

Pozorovatelé se přitom obávají opakovaní událostí z některých států, kde se po letošních primárních volbách rozhořely právní bitvy právě kvůli hlasům, jež pošta doručila příliš pozdě. Například v Pensylvánii či na Floridě, která má v nadcházejících volbách zásadní význam, se jednalo o desetitisíce volebních lístků a na oficiální výsledky se tam někde čekalo až několik týdnů.

Ohledně korespondenčního hlasování vedou několikaměsíční spor opoziční demokraté s vládnoucími republikány. Demokraté zastávají názor, že by s ohledem na šíření koronaviru měly úřady ulehčit a zpřístupnit zaslání hlasovacích lístků poštou co nejvíce voličům. Republikáni v čele s prezidentem Donaldem Trumpem však tvrdí, že masové hlasování poštou budou nevyhnutelně provázet volební podvody. S tím však nesouhlasí řada odborníků, kteří poukazují mimo jiné na to, že čistě korespondenční hlasování je již běžnou praxí ve čtyřech amerických státech, jež s touto metodou dosud nezaznamenaly zásadní problém.

Trump tento týden prohlásil, že právě kvůli svému postoji ke korespondenčnímu hlasování nesouhlasí s mimořádnou finanční injekcí pro USPS, která je součástí záchranného ekonomického balíčku navrhovaného demokraty. Část financí by přitom sloužila také na zvládnutí výjimečného přívalu dopisů, který se v souvislosti s volbami očekává. Prezident přitom v minulosti již několikrát otevřeně na veřejnosti prohlásil, že vyšší volební účast spojená s poštovním hlasováním by se podle něj negativně podepsala na volebních vyhlídkách republikánů.

Demokraté proto Trumpa osočují z toho, že se svými kroky a prohlášeními snaží nepřímou formou zbavit volebního práva některé Američany a že si připravuje půdu pro to, aby nemusel uznat výsledek voleb, pokud je nevyhraje. Bývalý demokratický prezident Barack Obama v pátek na twitteru napsal, že Trumpovu administrativu "více znepokojuje potlačování voleb, než potlačování viru".