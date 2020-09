Postřelený černoch Blake se zúčastnil soudu z nemocničního lůžka, trvá na své nevině

Ve všech třech bodech mladý muž trvá na své nevině, informovala CNN.

Podle trestního oznámení Blake 3. května nelegálně vstoupil do domu, kde znásilnil ženu v její ložnici a následně z místa odjel jejím autem. Žena policii řekla, že ji Blake v uplynulých osmi letech sexuálně napadl několikrát. Po posledním znásilnění jí prý vzal klíče od auta a debetní kartu. Podle BBC se obvinění zakládá na výpovědích Blakeovy expřítelkyně.

Jacob Blake, the black man whose shooting by police triggered protests in Kenosha, Wisconsin, has pleaded not guilty to criminal charges filed prior to the incident https://t.co/MvbBckaFQc pic.twitter.com/gYqP0kQKaJ — BBC News (World) (@BBCWorld) September 4, 2020

Policista Blakea střelil sedmkrát do zad při zatýkání, a to když se muž pokusil dostat do auta, kde seděly jeho tři děti. Policie v Kenoshi uvedla, že Blake u sebe měl nůž. Podle vyšetřovatelů se nůž později našel na podlaze jeho auta. Podle ABC News policie na místo přijela kvůli ohlášenému domácímu násilí.

Generální prokurátor Wisconsinu Josh Kaul uvedl, že policisté byli na místo vysláni poté, co žena oznámila, že "její přítel je na místě, ačkoliv na pozemku nemá co dělat". Policisté se Blakea pokusili zatknout a použili přitom nejprve taser, píše BBC.

Po jeho postřelení v Kenoshi propukly demonstraci proti rasismu a policejní brutalitě, jež se zvrhly v nepokoje, které se neobešly bez žhářství, rabování a střetů s policií. Minulý týden v úterý byli dva demonstranti zastřeleni a jeden další zraněn - v této souvislosti čelí obvinění z vraždy 17letý bělošský mladík, jehož obhájci tvrdí, že jednal v sebeobraně.

Proces s Blakem by měl začít v listopadu. Předtím by se měl ještě objevit před soudem 21. října. Blake zůstává v nemocnici, podle podmínek kauce smí Wisconsin opustit pouze za účelem lékařské péče. V případě odsouzení za sexuální napadení mu hrozí až deset let za mřížemi a pokuta 25.000 dolarů.