Potrhlá obhajoba? Advokáti Trumpa vyrukovali s bizarním argumentem

Dershowitz staví svou obhajobu na tvrzení, že předmětem ústavní žaloby prezidenta mohou být jen trestné činy, a těch se Trump podle něj nedopustil.

Podle části právních expertů je ale takový argument slabý, protože impeachment je procedura politická, nikoli právní, a tvůrci americké ústavy kromě toho předpokládali širší rejstřík činů, za něž může být hlava státu odvolána. Sám Dershowitz podle AP připustil, že mnozí kritici mají jeho argument za "potrhlý".

Trumpovi obhájci mají na prezentaci svých argumentů čas do úterý, zda ho ale bezezbytku využijí, není jasné. Pak mají následovat dotazy senátorů adresované jak žalobcům, tak obhájcům. Tato procedura má trvat celkem 16 hodin. Dotazy budou pokládány v písemné formě prostřednictvím předsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse, který v Senátu na ústavní žalobu dohlíží.

Po této fázi impeachmentu se bude rozhodovat, zda Senát připustí předvolání svědků. Demokraté usilují zejména o slyšení bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona, ministra zahraničí Mikea Pompea a úřadujícího personálního šéfa prezidentské kanceláře Micka Mulvaneyho. Republikánská většina v Senátu ale zatím předvolání svědků odmítá. Pokud skutečně předvoláni nebudou, celý impeachment by mohl skončit už v pátek, předpověděl dnes list The New York Times.