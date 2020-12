Potvrzených nákaz, mrtvých i hospitalizovaných v USA dál přibývá

Ve Spojených státech denně v průměru přibývá okolo 200.000 potvrzených nákaz a přes 2000 hlášených obětí a země tak zažívá dosud nejhorší fázi koronavirové epidemie covidu-19. Vytíženost nemocnic v posledních dnech nerostla nijak prudce, statistika iniciativy The COVID Tracking Project nicméně i v pondělí vystoupala na nové maximum. Podle listu The New York Times (NYT) bylo za posledních sedm dní nahlášeno více úmrtí než za kterýkoli jiný týden pandemie.