Poučení z roku 2020 a pandemie? Nositel Nobelovy ceny má překvapivou odpověď

Smrt reaganismu

Podle autora komentáře je těžké odhadnout, co proniklo do neustále se smršťující Trumpovy bubliny a přimělo ho k tomuto kroku. Mohly to být televizní záběry neutěšené reality, nebo prezidentův úsudek, že nepůsobí dobře, pokud sám hraje golf, zatímco miliony zoufalých amerických rodin ztrácejí nárok na podporu v nezaměstnanosti, přemítá Krugman. Zároveň je rád, že po 20. lednu 2021 Trump z úřadu odejde a nebude nutné řešit, co se mu honí v hlavě.

Úlevu cítí i akciové trhy, které sice podle nobelisty nejsou měřítkem ekonomických úspěchů, nicméně rostou, navíc i investiční společnost Goldman Sachs zvýšila svou predikci ekonomického růstu v příštím roce. "Takže tento rok se uzavírá druhou ukázkou poučení, které jsme si měli vzít na jaře: v době krize je vládní pomoc lidem v nesnázích dobrou věcí, nejen pro ty, kteří pomoc dostávají, ale pro zemi jako celek," deklaruje ekonom.

Rok 2020 proto profesor označuje za chvíli, kdy zemřel reaganismus. Za něj nepovažuje pouze "ekonomické voodoo" v podobě tvrzení, že snižování daní má kouzelnou moc a řeší všechny problémy, kterému dle odborníka nyní věří snad jen hrstka šarlatánů a excentriků a americká Republikánská strana.

Reaganismus je v Krugmanově pojetí představa, že pomoc lidem v nouzi vždy přinese negativní efekt, že jediný způsob, jak lze zlepšit život běžných lidí, je nechat bohaté dále bohatnout a spoléhat na ekonomickou teorii stékání, kterou ztělesňuje slavný citát bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, že nejhrozivější věta v angličtině zní: "Jsem z vlády a jsem tu abych pomáhal."

"Inu, v roce 2020 tu byla vláda, aby pomohla - a pomáhala," pokračuje expert. Poukazuje, že někteří hájili teorii stékání i tváří v tvář pandemii, Trump opakovaně prosazoval další snížení daní, které by ale nikterak přímo nepomohlo nezaměstnaným, a dokonce se neúspěšně pokoušel zastavit výběr daní skrze exekutivní kroky. Nově schválený záchranný balíček ostatně zahrnuje možnost daňového odpisu až tří pracovních večeří, jako by šlo o vhodnou reakci na pandemií vyvolanou ekonomickou depresi, což připraví státní kasu o miliony dolarů, žasne nositel Nobelovy ceny.

Zombie požírající mozky politikům

Reaganovský odpor k pomoci lidem v nouzi je nicméně zatvrzelý a existují politici i ekonomové, kteří navzdory důkazům nadále tvrdí, že pomoc nezaměstnaným ve skutečnosti nezaměstnanost vytváří, jelikož snižuje ochotu příjemců podpory přijímat pracovní nabídky, uvádí Krugman. Do značné míry tak považuje za překvapení, že americká ekonomická opatření na potřebu země uvržené "smrtícím virem" do karantény reagovala poměrně dobře.

Pomoc v nezaměstnanosti a poskytnutí firemních půjček, které mohou být prominuty, pokud jsou použity k udržení zaměstnanců, zmírnily nesnáze, a přestože šeky posílané většině dospělých Američanů nebyly nejlépe zacílenou politikou, posílily osobní příjmy, míní ekonom. Zdůrazňuje, že přesně takto fungují velké vládní zásahy, a byť lockdown v USA dočasně zrušil 22 milionů pracovních míst, během vládní pomoci poklesla míra lidí žijících v chudobě.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Krugman navíc nevidí žádnou odvrácenou stranu. Nic podle něj nenaznačuje, že podpora v nezaměstnanosti odrazuje lidi od přijímání dostupných míst - ve skutečnosti se v rozmezí dubna až července, kdy stále platila navýšená podpora, do práce vrátilo 9 milionů Američanů.

"Ani obří vládní půjčování nemělo katastrofální důsledky, které rozpočtoví kritici vždy předvídají," píše nobelista. Připomíná, že úrokové sazby zůstávají nízké, stejně jako inflace. Vláda zde byla, aby pomohla, což skutečně učinila a jediný problém spočíval v tom, že pomoc zastavila předčasně, tvrdí odborník. Soudí, že mimořádná pomoc má pokračovat, dokud bude koronavirus řádit, což nyní připouštějí američtí politici napříč spektrem, kteří schválili druhý záchranný balíček, i Trump, který jej nakonec zdráhavě podepsal.

Ekonom míní, že část pomoci z roku 2020 by mohla pokračovat i po masivní očkovací kampani, protože lekce z jara zní, že adekvátně financované vládní programy mohou výrazně omezit chudobu. "Proč na toto poučení zapomenout, jakmile pandemie odezní?" táže se profesor. Navzdory svým slovům o smrti reaganismu ale neočekává, že by jeho zastánci přestali vznášet známé argumenty, jelikož toto "ekonomické voodoo" je ve stávající Republikánské straně příliš zakořeněno a příliš se hodí jejím miliardářským sponzorům, než aby bylo zahnáno nepohodlnými fakty.

Odpor vůči pomoci nezaměstnaným a chudým nikdy nevycházel z dat, vždy pramenil ze směsi elitářství a rasové nevraživosti, domnívá se odborník. Proto věří, že budeme i nadále slýchat o údajně zázračné moci snižování daní a "zlu" sociálního státu. Reaganismus bude sice nadále přítomný, ale půjde - více než kdy předtím - o zombie reaganismu, doktríny, kterou zabil střet s realitou, tvrdí laureát Nobelovy ceny. Dodává, že zombie se bude kolébat kolem a požírat mozky politiků.

"Poučení z roku 2020 zní, že v krizi, a do jisté míry i v klidnější době, může vláda hodně učinit pro zlepšení životů lidí," píše Krugman. Doplňuje, že nejvíce bychom se tak měli bát vlády, která odmítá plnit svou funkci.