Pouze čtvrtina republikánů v USA věří výsledkům voleb, průzkumy přitom odhalily paradox

Celkově nový průzkum ukazuje, že většina Američanů o situaci nemá pochybnosti. Na otázku "Máte důvěru, že výsledky voleb roku 2020 jsou přesné?" odpovědělo 61 procent respondentů kladně a 34 procent záporně. Při dotazování provedeném minulý týden odpovídalo 1065 lidí.

Mezi stoupenci dvou hlavních politických stran byl ovšem propastný rozdíl. Zatímco důvěru ve výsledky vyjádřilo 95 procent příznivců Demokratické strany, mezi republikány zaujalo stejný postoj jen 24 procent. Záporně odpovědělo na uvedenou otázku 72 procent voličů strany prezidenta Trumpa.

Podobná zjištění přinesla v týdnech od konce letošních voleb řada průzkumů. Paradoxem při tom je, že republikáni si v nich vedli poměrně dobře. Prezident Trump si sice nezajistil druhý mandát, v mnoha státech ale dosáhl výrazně lepšího výsledku oproti předvolebním průzkumům. Republikáni si zároveň připsali zisky ve Sněmovně reprezentantů a mají velkou šanci na to udržet většinu v Senátu, o jehož konečném složení rozhodnou lednové dodatečné volby ve státě Georgia.

Trump a jeho spojenci podkopávali důvěru ve volební proces už před začátkem hlasování a od začátku vyhlašování výsledků šíří dezinformace o zpracovávání hlasů. Prezident se ještě o volební noci prohlásil za vítěze souboje o Bílý dům a vlastní verzi výsledků prezentuje i o měsíc později. Ve skutečnosti ovšem prohrál rozdílem 232 volitelských hlasů ku 306 a jeho tvrzení o rozsáhlých podvodech odmítají experti, volební činitelé v klíčových státech i soudy.

Někteří republikáni včetně Trumpa nyní používají průzkumy o důvěře voličů ve výsledky jako oporu pro svůj argument, že letošní volby nebyly regulérní. "Jak můžete mít prezidenta, když si velká většina myslí, že volby byly zmanipulované?" napsala ve středu hlava státu na twitter.

This was not my case as has been so incorrectly reported. The case that everyone has been waiting for is the State’s case with Texas and numerous others joining. It is very strong, ALL CRITERIA MET. How can you have a presidency when a vast majority think the election was RIGGED? https://t.co/ZKu9sNVz2U