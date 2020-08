Požár zachvátil i nejstarší přírodní park v Kalifornii, sekvoje podle prvních svědků přežily

Podle AP oheň vydržela i sekvoje, jíž se přezdívá Matka lesa; bývala vysoká přes 100 metrů a u země má její kmen v obvodu více než 21 metrů.

"Je to tak výborná zpráva, že ani nedokážu říci, jak mne uklidnila," řekla McLendonová. Zprávy z minulého týdne o tom, že přírodní park a s ním vzácné stromy shořel, podle ní byly zavádějící. Park, který leží asi 45 kilometrů jižně od San Franciska, v ohni přišel o historickou budovu vedení parku a o mnoho menších staveb a část infrastruktury. "Ale les neshořel. Růst se znovu obnoví. Všechny vzrostlé sekvoje, které jsem kdy viděla v parku Big Basin i v jiných, nesou stopy po ohni. Prošly mnoha požáry, zřejmě horšími, než byl tento," sdělila ochránkyně přírody.

Some of the scenes from Big Basin State Park. The parks headquarters and visitors center was burned to the ground during the recent blazes that have ravaged the region. #CZULightningComplexFire #BigBasin @mercnews https://t.co/AjS8nRFSXi pic.twitter.com/uY930A0mDI