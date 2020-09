Požáry na západě USA mají 15 obětí, Oregon evakuuje půl milionu lidí

Hoří na desítkách různých míst, kromě Kalifornie a Oregonu je zasažen i stát Washington. Média upozorňují, že kolem požárů se na internetu začaly šířit různé nepravdivé informace, což přidělává práci krizovým složkám a komplikuje evakuace.

V Kalifornii je podle stanice CNN nejméně 24 velkých ohnisek požárů a ve čtvrtek tam objevili těla sedmi obětí. Jen za poslední dva dny evidují v nejlidnatějším americkém státě deset mrtvých, nejméně pět dalších osob přišlo tento týden o život ve Washingtonu a Oregonu.

Kalifornie zažívá rekordní sezonu požárů, během níž zde už plameny sežehly více než 10.000 kilometrů čtverečních půdy, ačkoli roční doba, kdy místní období požárů tradičně vrcholí, teprve začíná. Šest z letošních požárů se zde zapsalo mezi 20 největších, jaké kdy stát zaznamenal.

2. Please pray for people on #westcoast, esp our brave firefighters & those affected by #wildfires. #Hongkongers stand with you. Please stay safe. We hope the fires will cease quickly.#PrayForCalifornia #PrayForOregon #PrayForWashington #PrayforColorado #prayforfirefighters pic.twitter.com/VWK3QDmjxV