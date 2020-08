Požáry v Kalifornii: Počet obětí roste, tisíce evakuovaných, dým zahalil San Francisco

Místní úřady ale žádají o pomoc, protože hasiči jsou vyčerpaní a nestačí jim ani vybavení. Práci jim ztěžuje měnící se vítr, plameny se rychle šíří také kvůli suchu a horkému počasí. Dým a popílek z požárů znečistil ovzduší i v San Francisku, uvedla dnes agentura AP.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom, který už v týdnu vyhlásil ve svém státě nouzový stav, přičetl lesní požáry klimatickým změnám. "Pokud někdo popírá klimatické změny, ať přijede do Kalifornie," uvedl na videu pro sjezd Demokratické strany, které natočil narychlo v evakuačním středisku.

From #CaliforniaWildfires @GavinNewsom tells #DemConvention: "If you are in denial about climate change come to California"



He urges #ClimateAction amid Trump threats to defund wildfire suppression efforts "because he said we haven't raked enough leaves, you can't make that up" pic.twitter.com/rHCScSs4fJ