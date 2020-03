Poznej svého nepřítele. Co je nový koronavirus, kde se vzal a proč je nebezpečný

Malé monstrum obrátilo svět vzhůru nohama

Díky mimořádně sdílenému výzkumu je charakteristika koronaviru každý den jasnější, konstatuje vlivný deník. Dodává, že se jedná o trnité, kulaté či eliptické monstrum, které má v průměru pouhých 60-140 miliardtin metru, ale dokázalo během pár týdnů převrátit svět vzhůru nohama.

"Co je to?" pokládá otázku washingtonský server. Vysvětluje, že virus patří do rodiny Coronaviridae, tedy RNA virů s relativně rozsáhlým genomem - virus SARS-Cov-2 má ostatně 29.891 nukleotidů, což je dvakrát více než v případě genomu viru chřipky.

Rodina koronavirů navíc přirozeně prodělává relativně rychlé genetické "přeskupení", včetně mutací, které viru umožňují přizpůsobit se novým hostitelům a prostředí, upozorňuje prestižní deník. Doplňuje, že v tomto případě pochází genetický vzorec původně z přírody, zřejmě z netopýrů.

"Bratrancem" tohoto viru je SARS-Cov-1, který v letech 2002 a 2003 způsobil epidemii syndromu akutního respiračního selhání, jež začala v Číně a následně si vyžádala 774 obětí v 17 zemích, připomíná editorial. Podotýká, že genetická informace současného koronaviru se z 82 % shoduje s předchozím virem SARS.

Jiný typ koronaviru, který se nachází u netopýrů, má se SARS-Cov-2 shodu 89 %, deklaruje renomovaný server. Poukazuje, že ne každá mutace mění chování viru, ale i maličká změna v jeho genetické stavbě mohla dát stávajícímu koronaviru charakteristiky, které mu umožnily přežít, množit se a rozpoutat aktuální pandemii.

"Virus je oportunistický parazit s jediným cílem," pokračuje Washington Post. Tím je podle něj zachytit se na povrchu buňky za pomoci svých trnů, proniknout do ni, přivlastnit si ji, množit se a vytvořit miliony svých kopií se stejným genetickým kódem.

Virus není nepřemožitelný

Některé kmeny v koronavirové rodině působí jen mírné nemoci jako běžné nachlazení, jiné ale závažnější onemocnění jako právě covid-19, objasňuje editorial. Dodává, že dva příbuzné viry, jeden způsobující SARS a druhý MERS - blízkovýchodní respirační syndrom - jsou smrtelnější, ovšem stávající koronavirus se lépe přenáší, zachycuje se v horních cestách dýchacích, nosu a krku, odkud se snadno šíří kašlem.

Další charakteristikou nového koronaviru umožňující jeho rychlé šíření je skutečnost, že infikovaná osoba může být infekční několik dnů předtím, než se u ní projeví jakékoliv symptomy, uvádí americký deník. Připomíná, že zakašlání či kýchnutí vylučuje virové částice v aerosolových kapénkách, které mohou zůstat ve vzduchu dlouhé hodiny, přičemž máme důkazy o schopnosti viru přežít na plastu či nerezové oceli až tři dny.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Současný koronavirus vede u některých lidí k akutní dechové tísní, plní plíce tekutinou a omezuje jejich schopnost dýchat, konstatuje prestižní server. Dodává, že to platí především pro ty jedince, kteří trpí i jinými zdravotními problémy.

"Tento virus není nepřemožitelný," vyzdvihuje editorial. Konstatuje, že je citlivý na ultrafialové záření a teplo, pomáhá mytí rukou a výzkumníci spěchají při vývoji terapie, která by mu bránila infikovat lidi, ať již v podobě antivirotika, které by ničilo jeho vnější trny, nebo vakcíny, která by naučila lidský imunitní systém na virus útočit.

Lze doufat, že dokážeme mírně narovnávat křivku nakažených a pandemii zastavit, uvádí Washington Post. Varuje ovšem, že i za situace, kdy věda zvítězí, budou pokračovat genetické přeskupování a mutace.