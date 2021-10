Prázdné regály a nedostatek zboží? USA vypadají jako Československo, řekl Trumpův syn

USA podobně jako mnoho dalších zemí v návaznosti na koronavirovou krizi zažívají problémy s dodávkami nejrůznějšího zboží od stavebních materiálů po léky. Nedávný článek časopisu The Atlantic v této souvislosti mluví o "nedostatku všeho", zatímco ve vysílání amerických televizí se objevují fotografie vyprázdněných polic v obchodech.

Trump junior v úterý situaci komentoval v rozhovoru s bývalým poradcem svého otce Sebastianem Gorkou. "Začínáme teď v Americe vídat ony prázdné regály, které jsem v 80. letech zažil v tehdejším komunistickém Československu," řekl syn amerického exprezidenta.

Trump mladší v dětství opakovaně trávil část letních prázdnin v Československu, odkud pochází jeho matka Ivana. Podle deníku The New York Times si oblíbil svého dědečka Miloše Zelníčka, přičemž u něj doma nedaleko Prahy býval šest až osm týdnů v kuse. "Moji prarodiče okusili svobody a požehnání, kterých se nám dostávalo tady v téhle zemi, a snažili se, abych to viděl a pochopil," uvedl v úterním interview.

Aktuální problémy dodavatelských řetězců jsou pro politické a mediální spojence exprezidenta Trumpa oblíbeným tématem, přičemž bývají prezentovány jako další krize způsobená Trumpovým nástupcem Joem Bidenem. Web PolitiFact, který ověřuje pravdivost tvrzení politiků a médií, minulý týden upozornil, že televize Newsmax a Fox News přitom pro ilustraci současných problémů v USA použily i fotografie prázdných regálů z loňského roku, včetně snímků pořízených v zahraničí.