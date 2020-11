Internetem se šíří záběry stěhovací dodávky před Bílým domem. video baví tisíce lidí

Video zachycující stěhovací dodávku společnosti Penske zaparkovanou před Bílým domem se stalo hitem sociálních sítí. Na twitteru se začalo šířit již ve středu po volbách, lidé ovšem zpochybňovali jeho pravost. Dle portálu Snopes je autentické.

Video zachycuje část reportáže odvysílané ve středu televizní stanicí C-Span. Živý záběr Bílého domu byl využit na vyplnění času mezi tiskovou konferencí senátora Lindseyho Grahama a Coryho Gardnera. Celkově trval přibližně dvě minuty. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.

Byť se přesně neví, proč dodávka před Bílým domem parkovala, speciálně na twitteru video pobavilo hodně lidí.

Y’all, it’s a whole moving truck at the White House! Melania ain’t waste to time! 😂 pic.twitter.com/vvVW8gNscO — TJ (@OfficialKinq) November 4, 2020

Regardless of why this moving truck is in front of the White House - just atrocious optics for the current occupant. pic.twitter.com/BvwQeIdnPd — Tim Fullerton (@TimFullerton) November 4, 2020

Paradoxně zkreslil úhel kamery i barvu prezidentovy rezidence a z bílé byla rázem modrá, barva demokratů. Někteří tak poukázali i na symboliku tohoto momentu.