Před Trumpovou věží v New Yorku vznikl nápis Black Lives Matter, podílel se na něm i Bill de Blasio

Trump přitom toto heslo hnutí proti rasismu a policejní brutalitě, jež se v posledních týdnech dostalo do popředí zájmu v důsledku úmrtí černocha George Floyda, nazval "symbolem nenávisti", píše agentura AP.

“There is no America without Black America.” – @NYCMayor #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BSYh7XrLJS

Starosta oznámil záměr namalovat nápis na slavné třídě v červnu. Nechal se přitom inspirovat krokem starostky metropole Washingtonu, která stejný nápis nechala vytvořit na jednom z hlavních bulvárů ve městě, který vede k Bílému domu.

Trump ohledně de Blasiova plánu na twitteru již dříve napsal, že nápis zneváží "tuto luxusní třídu", čímž si starosta "ještě více znepřátelí newyorskou smetánku".

Dvacetiletá Rahima Torrencová, která rovněž přišla přidat ruku k dílu, řekla, že ačkoliv je nápis jen symbolem, je začátkem něčeho většího. Umístění přímo před Trumpovým mrakodrapem "ukazuje, že na nás záleží a ukazuje mu (Trumpovi), že nemůžeme být ignorováni".

From Fifth Avenue to Fulton Street to Richmond Terrace, NYC has a message for the world: #BlackLivesMatter pic.twitter.com/wtkzCHpURm