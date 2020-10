Předvolební debata: Největší selhání vlády USA v historii, řekla Harrisová k pandemii covid

Dalšími tématy duelu byly například umělé potraty, uvolněné křeslo v nejvyšším soudu USA, či otázka zakořeněného rasismu v amerických policejních sborech.

"Američané jsou svědky největšího selhání administrativy kteréhokoli prezidenta v dějinách naší země," konstatovala podle CNN 55letá Harrisová hned na počátku debaty, která se koná ve městě Salt Lake City na půdě vysoké školy University of Utah. Pandemie covidu-19 byla podle očekávání jedním z hlavních témat debaty vzhledem k tomu, že se nákaza minulý týden prokázala u prezidenta Donalda Trumpa, testy od té doby potvrdily SARS-CoV-2 také u řady jeho blízkých spolupracovníků.

Over 210,000 Americans have died. Over 7 million have contracted this disease. Nearly 30 million have filed for unemployment. One in five businesses are at risk of closing.



And this administration still doesn't have a plan. pic.twitter.com/iqcpXHAIya — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 8, 2020

Jedenašedesátiletý Pence reagoval obhajobou kroků vlády, zmínil Trumpovo omezení vstupu osob cestujících z Číny do Spojených států z konce ledna, kdy byla Čína ohniskem nákazy. Vyjádřil rovněž sympatie pro všechny Američany zasažené koronavirem.

Pence s Harrisovou se střetli také v otázce vakcín. Demokratická kandidátka uvedla, že si s radostí nechá aplikovat vakcínu proti koronaviru schválenou odborníky, ale že v této věci nevěří Donaldu Trumpovi, který již v minulosti propagoval pro boj s covidem-19 léčiva, jež nakonec neměla prokazatelný účinek. Pence kvůli tomu svou soupeřku obvinil z politizace vývoje očkovací látky a řekl, že "hraje politické hry s lidskými životy".

Kandidáti od sebe stáli na vzdálenost 3,5 metru a mezi sebou měli štíty z plexiskla, jež měly sloužit jako ochrana proti případné nákaze. Jednalo se o připomínku pandemie, v souvislosti s níž už v USA zemřelo přes 211.000 pacientů, přičemž nákaza koronavirem se prokázala u více než 7,5 milionu Američanů.

Další výrazný střet večera se týkal otázky zakořeněného rasismu v policejních sborech. Harrisová uvedla, že v případu smrti černošky Breonny Taylorové, jež byla zastřelena letos v březnu při nepovedené policejní razii, nebylo učiněno spravedlnosti zadost. Její kauzu pak spojila s dalšími případy nepřiměřeného použití síly bělošskými policisty proti černochům z poslední doby, zejména s květnovým úmrtím George Floyda, který zemřel poté, co mu policista přes sedm minut klečel na krku.

Pence však zaujal opačný postoj a tvrzení, že je v amerických policejních sborech zakořeněn rasismus, označil za velkou urážkou policejních příslušníků.

Harrisová, jež má jamajské a indické kořeny, následně kritizovala Trumpa za to, že při debatě z minulého týdne odmítl odsoudit skupiny hlásající bělošskou nadřazenost. Pence obvinil média z toho, že prezidentova slova vytrhla z kontextu a tvrdil, že veškeré rasistické skupiny již Trump v minulosti opakovaně odsoudil.

Flora Westbrooks, is one of Vice President @Mike_Pence’s guest at the debate tonight.



Her salon was burned to the ground by Left-Wing rioters.



There is no excuse for what happened to George Floyd, but there is also no excuse for rioting and looting.#VPDebate pic.twitter.com/U2x9Mx7jM7 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) October 8, 2020

Kandidáti se střetli také v otázce dobrovolných potratů a nejvyššího soudu. Pence se nejprve vyhnul otázce, co mají dělat americké státy, pokud by nejvyšší soud zrušil rozsudek Roe vs. Wadeová z roku 1973, který v podstatě legalizoval potraty po celých USA. Republikánský viceprezident místo toho obhajoval konzervativní soudkyni Amy Coneyovou Barrettovou, kterou nedávno jmenoval do funkce Trump, a jež čeká na potvrzení v Senátu.

"Je to otázka volby. A já budu vždy bojovat za právo žen na to, aby se mohly samy rozhodnout co dělat se svým tělem," řekla Harrisová k otázce potratů. Pence jí odpověděl, že je mu ctí sloužit prezidentovi, který brání posvátnost lidského života.

Harrisová se však vyhnula otázce, zda se budou demokraté v případě listopadové výhry snažit navýšit počet soudců v nejvyšším soudu, aby do něj mohli nominovat svoje kandidáty a získat tak ve vlivném tribunálu znovu většinu pro liberálně laděné soudce. Namísto toho řekla, že se Trumpova administrativa snaží všemi silami zaplnit nižší soudy svými ideologickými spojenci, přičemž očividně přehlíží černošské kandidáty.

Ačkoliv za normálních okolností není střet viceprezidentských kandidátů považován za příliš zásadní, letos mu média věnovala výrazně větší pozornost. Vzhledem k nákaze prezidenta Trumpa je totiž nejistý osud další debaty prezidentských kandidátů. Pence i Harrisová se také podle pozorovatelů zřejmě chystají v budoucnu sami usilovat o prezidentský post nehledě na výsledek letošních voleb.