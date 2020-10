Předvolební kampani v USA dominuje koronavirus. Trump má očividně potíže s dýcháním +VIDEO

Z Bílého domu přichází stále další zprávy o nově nakažených spolupracovnících hlavy státu a nejistý je rovněž osud nadcházející prezidentské debaty.

Podle agentury AP se Trump snaží vymyslet, jak v současné situaci oslovit nerozhodnuté voliče v klíčových státech. Prezident je totiž pravděpodobně stále nakažlivý a neměl by tak přicházet do kontaktu s lidmi. Jeho tým údajně přemýšlí o tom, že by Trump mohl brzy pronést celostátně vysílaný televizní projev, na čtvrtek také zvažuje proslov k Američanům v penzi.

Trump s Bidenem se měli rovněž utkat příští týden ve čtvrtek v Miami ve druhé televizní předvolební debatě, nyní však není jasné, zda jejich setkání bude možné. Biden totiž v úterý prohlásil, že s Trumpem utká pouze za předpokladu, že bude mít prezident negativní test na koronavirus.

V podobném duchu se pak vyjádřil rovněž starosta Miami Francis Suarez, podle nějž by Trump do města bez negativního testu vůbec neměl jezdit. "Nepokládám to za bezpečné, ani pro něj, ani pro nikoho jiného, kdekoliv a kohokoliv, kdo s ním přijde do styku," řekl starosta serveru Politico. "Nezapomeňte, je to vysoce nakažlivé. Kolik lidí se infikovalo v jeho vnitřních kruzích, v Bílém domě, v Senátu, a tak dále?" pokračoval Suarez.

Podle televize ABC se koronavirus prokázal jen v Bílém domě již u 23 lidí, včetně Trumpa a jeho ženy Melanie. Jako poslední oznámil v úterý pozitivní test Trumpův blízký poradce známý svým tvrdým přístupem k imigraci Stephen Miller. Již dříve se koronavirus prokázal například u tiskové mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyové či manažera Trumpovy kampaně za znovuzvolení Billa Stepiena. Nakazili se rovněž tři republikánští senátoři Mike Lee, Thom Tillis a Ron Johnson.

Trump po víkendu opustil nemocnici, kde se z nákazy zotavoval, a jeho lékaři nyní tvrdí, že již nemá žádné symptomy onemocnění. Někteří doktoři mimo Trumpův tým se však na základě jeho veřejných vystoupení snaží poskládat obrázek o tom, jak se u něj vlastně covid-19 projevil. Podle několika lékařů zpovídaných listem The New York Times Trump zřejmě virus zasáhl prezidentovy plíce, protože po vystoupení po schodech k Bílému domu dýchal znatelně s obtížemi a musel si pomáhat krčními svaly. Byl mu rovněž předepsán kortikosteroid dexametazon, který lékaři obvykle dávají pacientům s covidem-19, jež trpí dýchacími obtížemi. Řada odborníků rovněž varuje, že by se prezidentovi mohlo znovu přihoršit.

zdroj: YouTube

Trump přitom čelí opakované kritice, že rizika plynoucí z covidu-19, s jehož souvislostí už v USA zemřelo přes 210.000 lidí, ustavičně umenšuje. Prezident opakovaně zesměšňoval svého demokratického soka Joea Bidena kvůli tomu, že nosí roušku, a Trumpův tým ji často na veřejnosti neměl. Sám stále infikovaný Trump si v pondělí po návratu z nemocnice obličejovou masku sundal a následně se vydal do své rezidence, kde na něj čekali jeho lidé.

Nyní se mu podle řady médií tento laxní přístup obrací proti němu. Podle průzkumů většina Američanů nedůvěřuje krokům, jež prezident proti pandemii podniká, přičemž v tomto ohledu preferují Bidena. Ten rovněž v posledních dnech navyšuje svůj náskok nad Trumpem na celostátní úrovni.

Demokratický uchazeč se přitom snaží situace využít. Záhy po Trumpově nákaze prohlásil, že "na rouškách záleží".

Stejné sdělení pak šířil bývalý viceprezident na twitteru, kde zveřejnil krátké video, v němž si Trump sundává roušku, zatímco Biden si ji vedle něj nasazuje. Video doprovází titulek "Na rouškách záleží. Zachraňují životy".