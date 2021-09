Premiér Haiti prohlásil v OSN, dokdy budou lidé migrovat

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé budou vždycky chtít utéct před chudobou a násilím a dokud budou na světě přetrvávat aktuální nerovnosti, bude jeho součástí i migrace. Ve svém příspěvku do všeobecné rozpravy na zasedání Valného shromáždění OSN to dnes řekl premiér Haiti Ariel Henry. Způsob, jakým se v posledních dnech nakládalo s haitskými migranty u americko-mexické hranice, označil za šokující, do přímé kritiky Spojených států se nicméně nepustil.