Premiér Trudeau ustál hlasování o důvěře, předčasné volby v Kanadě nebudou

Trudeau přesně před rokem zvítězil ve volbách, ale jeho menšinová vláda se musí opírat o hlasy středolevé Nové demokratické strany (NDP) a Zelených. Obě strany i tentokrát vládu podpořily, aby se vyhnuly konání předčasných voleb v době, kdy se země potýká s druhou vlnou epidemie covidu-19.

"Budeme hlasovat proti volbám, nedáme premiérovi Justinu Trudeauovi záminku ke konání voleb," řekl podle GlobalNews před hlasováním vůdce NDP Jagmeet Singh.

Návrh na ustavení protikorupční komise získal 146 hlasů, proti se vyjádřilo 180 poslanců. Obdobné hlasování o důvěře proběhlo již na začátku října, Trudeau tehdy také obstál díky hlasům NDP.

Předmětem diskuse je přidělení správy programu na podporu studentů hledajících práci s milionovým rozpočtem bez výběrového řízení. Finanční správu tohoto programu získala charitativní asociace We Charity, pro kterou pracovala Trudeauova rodina. Trudeauově manželce, bratrovi a matce bylo vyplaceno celkem 300.000 kanadských dolarů (5,2 milionu korun) za to, že vystoupili na několika akcích We Charity.