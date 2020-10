Prestižní lékařský časopis vyzval ke změně vlády v USA: Na covid zbytečně zemřely desetitisíce lidí

"Covid-19 způsobil krizi po celém světě. Tato krize byla zkouškou vůdcovství. (...) U nás ve Spojených státech naši vedoucí představitelé v této zkoušce neobstáli. Začali s krizí a proměnili ji v tragédii," začíná úvodník. Podle jednoho z autorů, lékaře Erica Rubina, text poměrně netradičně podepsali všichni členové redakční rady. Poprvé v historii časopisu se přitom vyjádřili k nadcházejícím prezidentským volbám.

Why has the United States handled this pandemic so badly? The Editors note that although we came into this crisis with enormous advantages, our current political leaders have demonstrated that they are dangerously incompetent.