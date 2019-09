Z převrácené lodi u USA vyprostili poslední námořníky, vyvstal nový problém

Nákladní loď Golden Ray plující pod vlajkou Marshallových ostrovů převážela asi 4000 vozidel a do potíží se dostala při plavbě podél pobřeží státu Georgia v noci na neděli. Plavidlo se nejdříve silně naklonilo a pak převrhlo na bok. Ihned po nehodě se podařilo zachránit 20 z 24 členů posádky, další pokusy zhatil požár na palubě.

Později záchranáři našli i zbývající čtyři členy posádky, tři z nich byli uvězněni v místnosti blízko spojovací hřídele u spodní části zádi. Poslední z členů posádky byl uvězněn za skleněným panelem v technické řídící místnosti. Pro jejich záchranu musela pobřežní stráž vyvrtat do lodi díru.

Pobřežní stráž na twitteru uvedla, že po záchraně námořníků se nyní její činnost zaměří na ochranu životního prostředí, odstranění plavidla a obnovení obchodu.

Loď Golden Ray je nadále uvízlá v přepravním kanálu jednoho z nejrušnějších amerických přístavů pro přepravu automobilů. Jedna loď kvůli tomu nemůže opustit přístav a další čtyři čekají na vstup do přístavu, uvedla AP.

.@USCG and rescue crews have extracted the final #GoldenRay crew member safely. All crew members are accounted for. Operations will now shift fully to environmental protection, removing the vessel and resuming commerce. #HappeningNow #BreakingNews #Breaking pic.twitter.com/YgEM6Eb2qO