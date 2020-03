Prezident Bolsonaro vyrazil na procházku mezi pouliční prodejce, Covid-19 je prý "chřipička"

Podle serveru Infobae ale dvě videa Twitter z Bolsonarova účtu odstranil s tím, že porušují jeho pravidla. Neupřesnil jaká, podle Infobae to ale bylo zřejmě proto, že obsah porušoval doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) udržovat kvůli pandemii bezpečnou vzdálenost od ostatních lidí a neshlukovat se na veřejnosti do větších skupin.

"Rozhodl jsem se jít na procházku a hovořit s prodejci. Říkali mi, že jejich prodeje poklesly," řekl Bolsonaro v neděli novinářům. "Máme problém s virem, to nikdo nepopírá, ale zaměstnanost je klíčová," dodal prezident. Zopakoval, že "nesmíme propadnout hysterii". Už dříve obvinil média, že hysterii kolem koronaviru vytváří, a nemoc COVID-19 podle time.com označil za "chřipičku".

"Je potřeba pracovat, jinak země zbankrotuje," souhlasila s Bolsonarem v neděli jedna z pouličních prodejkyň. "Otevřete kostely, pro lásku boží," vyzvala prezidenta další žena. Bolsonaro už dříve vydal dekret, jímž povolil například fungování loterií či kostelů, soud se vyslovil proti tomuto nařízení. V neděli Bolsonaro řekl, že se kvůli tomu odvolá. Kostely v Brazílii zavřené nejsou, někteří guvernéři ale zakázali shromáždění od určitého počtu lidí. Některé církve však tato opatření nedodržují.

Už dříve v tomto měsíci řešil brazilský nejvyšší soud prezidentovu stížnost proti opatření, jímž guvernér státu Rio de Janeiro a Bolsonarův dřívější spojenec Wilson Witzel vyhlásil uzavření leteckého i pozemního spojení s těmi brazilskými státy, v nichž se potvrdily případy nákazy koronavirem. Soud dal za pravdu guvernérovi.

Bolsonaro opakovaně kritizoval opatření některých států brazilské federace, které uzavřely školy, obchody i pláže a omezily volný pohyb lidí v ulicích. Podle Bolsonara je třeba zachovat chod ekonomiky. Kvůli tomu se chystá i vydat dekret, který povolí fungování jakéhokoli živnostníka, bude-li to "nutné pro uživení jeho dětí".

Nedělní procházka brazilského prezidenta se uskutečnila jen den poté, co brazilský ministr zdravotnictví Luiz Henrique Mandetta znovu vyzval k dodržování pravidel proti šíření koronaviru a apeloval zejména na mladé lidí, aby se přestali shlukovat na veřejnosti. Kritizoval také Bolsonarovy příznivce, že chodí do ulic demonstrovat proti opatřením přijímaným místními úřady proti šíření koronaviru.

Sám Bolsonaro se tento měsíc podrobil dvěma testům na koronavirus poté, co se nákaza potvrdila u jeho tajemníka. Stalo se tak po návštěvě USA, kde se oba setkali s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Test měli oba prezidenti negativní.