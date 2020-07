Prezidentské volby v USA se blíží. Trump pozastavil televizní spoty, promýšlí strategii

Podle řady průzkumů nynější šéf Bílého domu významně zaostává za svým demokratickým rivalem Joem Bidenem.

Trump před dvěma týdny sesadil z čela své kampaně Brada Parscalea a nahradil jej Billem Stepienem. "Se změnou vedení kampaně přichází pochopitelně i zhodnocení a vyladění strategie," řekl WP nejmenovaný vysoce postavený činitel Trumpova volebního týmu. "Brzy budeme zase ve vysílání a ještě s větším důrazem budeme odhalovat Joea Bidena jako loutku radikálně levicového křídla," dodal.

Trumpův tábor se k pauze a k novému startu televizní kampaně odhodlal v době, kdy některé z prezidentových výroků začaly popuzovat i členy jeho vlastní Republikánské strany, píše WP. Například jeho čtvrteční zmínku o případném odkladu voleb odmítli kromě opozičních demokratů i věrní podporovatelé Trumpa. Někteří vlivní konzervativci pak volali dokonce po tom, aby jej Kongres zbavil funkce.

Stepien chce přeorganizovat způsob práce týmu a také částečně obměnit jeho personální složení. Podle jednoho ze členů kampaně totiž Stepien nedávno zjistil, že většina členů tohoto týmu dosud nikdy na prezidentských volbách nepracovala. Svým poradcům údajně rovněž řekl, že kampaň musí častěji a silněji hovořit o koronaviru.

Podle televize NBC neutratil Trumpův tým ve středu a ve čtvrtek téměř nic za reklamu v televizi a v rozhlase a nemá zamluvené v podstatě žádné reklamy až do konce srpna. V současnosti není jasné, jak dlouhá bude tato pauza a kdy se prezidentova předvolební sdělení vrátí na americké obrazovky.

Trumpově kampani za znovuzvolení se zatím podle WP nepodařilo pro voliče srozumitelně načrtnout obrázek protikandidáta Bidena, Prezident o něm nejprve mluvil jako o "ospalém Joeovi" a zpochybňoval jeho myšlenkovou kapacitu, aby jej před několika týdny začal prezentovat jako nebezpečného ničitele základních svobod a amerického způsobu života.

Bidenovi, který svou kampaň vede převážně ze svého domova ve státu Delaware, se přitom v posledních dvou měsících podařilo vybrat více peněz na financování předvolební agitace než Trumpovi, ačkoli si nynější prezident stále udržuje celkový peněžní náskok. Trump, Republikánská strana a jí dvě nakloněné volební skupiny utratily od roku 2017 za kampaň již 983 milionů dolarů (21,7 miliardy korun), což je k tomuto okamžiku ve volebním cyklu dosud nejvíce v americké historii.

