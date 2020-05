Při protestech v USA zatčeno přes 1400 lidí, desítky zraněných

V Minneapolisu platil zákaz již předchozí noc, protestující ho ale porušovali a totéž se děje v noci na dnešek. Tentokrát proti nim policie nasadila slzný plyn. Informovala o tom dnes agentura AP.

V Los Angeles demonstranti v sobotu skandovali heslo "Black Lives Matter" (Na černošských životech záleží), jak zní také název hnutí, které upozorňuje na případy policejního násilí na černoších. Policie použila k zatlačení davu obušky a gumové projektily. Během rušné noci z pátku na sobotu, kdy výtržníci rozbíjeli výlohy, vykrádali obchody a zapalovali ohně, policisté v Los Angeles zatkli 533 lidí, většinu z nich ale později propustili. Zranění utrpělo 12 policistů a blíže neupřesněný počet demonstrantů. Dalších 200 lidí zatkla policie v New Yorku.

Oh my God it’s happening in Flint too.



Protesters chanted: “WALK WITH US!!”



So the sheriff and his men joined the protest.#GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/igRsMyD5aD