Primárky v USA: Trump a Biden potvrdili role soků pro prezidentské volby

Předpokládá se, že o křeslo hlavy Spojených států se v listopadu utkají Trump s Bidenem, oba již mají dostatek delegátských hlasů, aby je stranické sjezdy mohly formálně prohlásit za prezidentské kandidáty.

Primárky v Georgii byly původně plánovány na březen, ale kvůli pandemii covid-19 byly nejprve přeloženy na květen a poté na červen. Hlasování demokratů a republikánů ve státě Západní Virginie se mělo konat 12. května, ale bylo rovněž odloženo na úterý.

V Georgii demokraté rozdělují 105 a v Západní Virginii 28 delegátů, republikáni pak v prvním státě 76 a v druhém 35 delegát.

V Georgii po sečtení zhruba 50 procent hlasů vede středový Biden se ziskem 84 procent, v Západní Virginii, kde je sečteno 90 procent lístků, obdržel necelých 65 procent hlasů. Na druhém místě je vermontský senátor Bernie Sanders s devíti, respektive 12 procenty. Výrazně levicový Sanders delegátské hlasy nadále sbírá, ačkoli již kampaň pozastavil a Bidenovu nominaci podpořil, chce takto získat v Demokratické straně podporu pro svou politiku. U demokratů se o nominaci ucházelo několik desítek kandidátů, v kampani nyní pokračuje již jen Biden.

