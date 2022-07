Princ Harry mluvil na půdě OSN. Ocenil Mandelu a vyzval k akci kvůli klimatu

Princ hovořil rovněž o globálním oteplování, o válce rozpoutané Ruskem na Ukrajině i o pandemii covidu-19.

Harry varoval před dopadem klimatických změn na Afriku i na celý svět. Tato krize se podle jeho slov bude zhoršovat, pokud "země zastoupené v tomto posvátném sále nepřijmou rozhodnutí - odvážná a transformační rozhodnutí -, která náš svět potřebuje k záchraně lidstva", prohlásil.

Vnuk královny Alžběty přišel do OSN se svou manželkou Meghan Markleovou a hovořil o tom, jak jeho život ovlivnila fotografie bývalého jihoafrického vůdce s jeho matkou Dianou z roku 1997.

"Když jsem se na tu fotku podíval poprvé, okamžitě mě zaujala radost ve tváři mé matky," řekl Harry a dodal: "Od strašlivé války na Ukrajině až po omezování ústavních práv ve Spojených státech jsme svědky globálního útoku na demokracii a svobodu, což byly věci, za které Mandela během svého života bojoval."

Mandela, který se narodil 18. července 1918, se stal jihoafrickým prezidentem v roce 1994 poté, co během apartheidu strávil 27 let ve vězení. Zemřel v roce 2013 ve věku 95 let, ale zůstal celosvětovým symbolem díky svému boji proti apartheidu a snaze o usmíření.