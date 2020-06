Princeton odstranil jméno prezidenta Wilsona. Byl rasista, zdůvodnila univerzita

Vedení univerzity dnes uvedlo, že rozhodnutí jméno Wilsona odstranit souvisí se smrtí černocha George Floyda a dalších Američanů tmavé pleti, kteří zemřeli při zákrocích policie. Nedávný skon Floyda vyvolal masové protesty proti policejní brutalitě a proti rasismu nejen v USA, ale po celém světě.

The #PrincetonU Board of Trustees has voted to remove Woodrow Wilson’s name from the School of Public Policy and International Affairs and residential college. https://t.co/rt17hfDCk2