Země, kde se v covid nevěří. 400 tisíc nakažených, přesto lidé opatření nedodržují

„Tento virus neexistuje, nevím, jestli jsem ignorant nebo je to víra v boha, ale pro mě prostě virus neexistuje,“ říká pro CNN Humberto Montes Cruz, mexický muzikant, který hraje převážně na pohřbech. Cruz dodal, že kdyby virus existoval, už dávno by onemocněl.

Tento názor není ojedinělí, ředitel pohřební služby již v minulosti uvedl, že příbuzní zesnulých uvádějí do formulářů, že zemřeli na chřipku, nikoliv na covid-19. Pracovník záchranářské služby podotkl, že s jistou formou skepticismu se na lince záchranné služby setkávají téměř denně.

Podle hlasování v mexických novinách El Financerio se ukázalo, že 86 % Mexičanů věří, že covid-19 existuje a 14 % ne. Může se to zdát jako malé číslo, ale v zemi s 18 milióny obyvateli to představuje přes dva a půl miliónů lidí, kteří nevěří na covid-19.

Tito lidé nevidí důvod dodržovat ochranná opatření, jako je nošení roušek, sociální distancování a mytí rukou. To nevypadá dobře pro zemi, která se v současné době nachází na sedmém místě nejhůře zasažených zemí a počet potvrzených případů stále narůstá.

Mexický sociolog Jorge Galindo říká, že je těžké odpovědět na otázku, proč někteří Mexičané nevěří. Domnívá se, že je to hluboko zakořeněné již z minulosti, protože místní lidé nevěří institucím. „Nedůvěra se zde nachází obecně, protože vláda vždycky lhala nebo se snažila zmanipulovat informace,“ objasňuje sociolog.

Může to být způsobené také tím, že mexický prezident Andrés Manuel López Obrador od začátku potlačoval informace ohledně covid-19. Vláda neposkytla žádné informace o tom, jak se virus SARS-CoV-2 šíří, odkud pochází a jaké virus představuje riziko. „Je to něco, co je pro lidi těžko uvěřitelné, protože to vzniklo z ničeho,“ domnívá se Galindo.