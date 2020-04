Proces s Nikulinem bude v USA pokračovat 1. června, hrozí mu až 30 let vězení

Důvodem odkladu je pandemie nemoci covid-19, napsala dnes agentura RIA Novosti. Nikulina vydalo do USA předloni Česko po zadržení v jednom z pražských hotelů v roce 2016.

Proces s Nikulinem v kalifornském San Franciscu začal v březnu, krátce poté byl ale pozastaven. Nyní Alsup stanovil, že od 1. června bude soud pokračovat. V Alsupově rozvrhu byly jako procesní dny vyčleněny pondělí 1. až pátek 5. června a pondělí 8. a úterý 9. června.

