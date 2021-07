Prohledávání trosek domu na Floridě po měsíci oficiálně skončilo

Záchranné týmy prošly přes 14.000 tun rozbitého betonu a výztuží, dokud neprozkoumaly všechny možnosti. Dnes operaci prohlásili za dokončenou a na místě zůstávají jen forenzní technici pro zajištění stop. Příčina zřícení budovy zatím stále není jasná, přestože podle odborného posudku z roku 2018 měla vážné závady.

Hasičský záchranný tým z floridského okresu Miami-Dade dnes z místa odjel v konvoji hasičských i jiných vozů na tiskovou konferenci. Hasiči na místě sloužili dvanáctihodinové směny a spali přímo mezi troskami, vyzdvihl jejich zásluhy velitel hasičů Alan Cominsky a prohlásil, že je na ně velmi hrdý.

Mezi mrtvými je několik členů místní židovské ortodoxní komunity, sestra paraguayské první dámy a mnoho místních. V budově bylo 135 bytových jednotek.

Úřady odmítly podle AP potvrdit, zda již našly nejspíš poslední chybějící ostatky, nebo ještě stále pátrají. Pokud by se našlo tělo pohřešované Estelle Hedayaové, celková bilance by byla 98 obětí. K její identifikaci by mohl přispět vzorek DNA, který poskytl její bratr.

Záchranáři nacházeli v troskách přeživší jen v prvních hodinách po pádu budovy. Pátrací práce navzdory hrozbě pádu dosud stojící části budovy pokračovaly celkem měsíc. Postup komplikoval požár, který vypukl pod sutinami, ale také vysoké teploty nad 35 stupňů, sluneční žár odrážející se od betonu a silné deště způsobené nedalekou tropickou bouří Elza. Jediným důvodem pro opuštění místa byly blesky, popisuje AP.

O dalším osudu místa zatím není rozhodnuto. Někteří by chtěli opět postavil bytový dům, jiní navrhují vznik památníku k uctění obětí neštěstí, které patří k nejhorším nehodám staveb v dějinách Spojených států.

Kolaps budovy v Surfsidu přitáhl pozornost ke stavu dalších starších bytových komplexů. Kvůli obavám ohledně statiky byly v okrese Miami-Dade evakuovány další dvě výškové budovy a jedna historická.