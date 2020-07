Prokuratura má právo na Trumpovy finanční záznamy, rozhodl Nejvyšší soud

Verdikty, které světová média označují za Trumpovu porážku i vítězství, soudci vynesli v době kampaně před listopadovými prezidentskými volbami. Trump, který usiluje o znovuzvolení, se v reakci na rozsudek označil za oběť politického pronásledování.

Pro to, aby soud vyhověl žádosti newyorské prokuratury o vydání Trumpových finančních dokumentů, dnes hlasovalo sedm soudců nejvyššího soudu. Proti byli pouze dva.

Newyorská prokuratura o Trumpovy finanční záznamy požádala v rámci vyšetřování, které zahájil demokratický prokurátor za Manhattan Cyrus Vance. Ten se zabývá kauzou kolem prezidentových mimomanželských poměrů s pornoherečkou Stormy Daniels a modelkou Karen McDougalovou z let 2006 a 2007.

Vance chce prověřit, zda ve finančních výkazech prezidentova společnost Trump Organization neukryla peníze vyplacení oběma ženám za mlčení v kolonce "výdaje na právní služby". Falšování účetních dokumentů je podle zákonů státu New York trestný čin.

Trumpova účetní firma Mazars LLP a banky Deutsche Bank a Capital One už dříve uvedly, že se budou řídit rozhodnutím soudu a finanční záznamy vydají. Agentura Reuters nicméně upozornila, že newyorská prokuratura nedostane dokumenty okamžitě, neboť se čekají další soudní průtahy, a konečné rozhodnutí by tak mohlo padnout až po prezidentských volbách.

Zatímco newyorské prokuratuře soudci dnes vyhověli, rozhodnutí o žádosti amerického Kongresu, který rovněž chtěl nahlédnout do prezidentových finančních záznamů, prozatím odložili. Případ poslali zpět soudu nižší instance. Také v tomto případě byl podle stanice CNN poměr hlasů sedm ku dvěma, tentokrát ovšem ve prospěch prezidenta.

"Nejvyšší soud posílá případ zpět nižšímu soudu, spory budou pokračovat. Celé je to politické pronásledování," uvedl v reakci na rozhodnutí soudu prezident Trump. "Vyhrál jsem Muellerův hon na čarodějnice a jiné a nyní musím dál bojovat v politicky zkorumpovaném New Yorku. Není to fér k úřadu prezidenta ani této administrativě," dodal. V dalších tweetech zaútočil na bývalého prezidenta Baracka Obamu i jeho viceprezidenta a svého pravděpodobného protikandidáta v listopadových volbách Joea Bidena.

