Propastný rozdíl. Joe Biden má na kampaň mnohem méně peněz než Trump

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mezi pravděpodobnými soupeři v boji o Bílý dům zeje hluboká finanční propast, kterou demokraté nezacelí, ani když do listopadových voleb na své konto získají milion dolarů denně. V analýze volebních účtů Joea Bidena a Donalda Trumpa to dnes napsal list The New York Times (NYT). Biden za Trumpem zaostává o 187 milionů dolarů (4,8 miliardy korun).