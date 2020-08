"Prosím, nestřílejte." Daily Mail zveřejnil videozáznam policistů ze zatýkání Floyda

Strážník Derek Chauvin, který byl kvůli smrti neozbrojeného muže obviněn z vraždy, nakonec zaklekl Floydovi krk, což skončilo smrtí zadrženého. Incident v Minneapolisu spustil protesty proti rasismu a policejní brutalitě v USA.

Policie na místo dorazila poté, co ji přivolal zaměstnanec bistra Cup Foods, který měl za to, že Floyd zaplatil za cigarety falešnou 20dolarovou bankovkou, píše Daily Mail.

Podezřelý seděl ve svém autě zaparkovaném naproti podniku ještě s dalšími dvěma lidmi, svou bývalou přítelkyní Shawandou Hillovou a kamarádem Mauricem Hallem. Strážník Thomas Lane poté na okénko zaklepal. Když se dveře otevřely, Lane okamžitě namířil zbraň na Floydovu hlavu. Ten se začal omlouvat, načež ho strážník vulgárně vyzval, aby dal ruce nahoru. Floyd následně strážníkům řekl, že byl už v minulosti postřelen.

Lane poté Floydovi řekl, aby vystoupil a dal ruce na hlavu. Floyd reagoval: "Dobře, pane strážníku, prosím nestřílejte na mě". "Nezastřelím vás," odvětil Lane a požádal Floyda, aby se otočil. "Budu vám koukat do očí. Prosím nestřílejte," řekl Floyd. Alexander Kueng a Lane následně vzlykajícího Floyda vytáhli z auta a nasadili mu pouta.

Lane se zeptal dalších spolucestujících, proč se Floyd tak chová a zda není opilý. Floydova expřítelkyně odvětila, že byl v minulosti postřelen a naznačila posunkem, že má mentální problémy.

Dva strážníci poté Floyda odvedli k policejnímu vozu. Ten však odmítl nastoupit s tím, že trpí úzkostí. Lane trval na tom, že Floyd musí do auta. "Tady umřu," protestuje Floyd. "Umřu, právě jsem měl covid, nechci to znovu zažít," říká. Lane nabídne stažení okének, ale Floyd stále opakuje, že má strach. Krátce nato na místo dorazili Chauvin a Tou Thao. Floydovi se sice podařilo z vozu dostat, vzápětí však už ležel na zemi a Chauvin měl koleno na jeho krku, Lane a Kueng mu asistovali.

zdroj: YouTube

Thao se svých kolegů zeptal, zda je Floyd pod vlivem drog. Kueng řekl, že nejspíš kouřil marihuanu. Floyd mezitím opakuje, že nemůže dýchat. Kueng mu ale říká, že mluví, takže je v pořádku. "Asi takhle zemřu," říká pak Floyd. "Tak přestaň mluvit. Přestaň křičet," reaguje Chauvin.

Floyd se krátce poté přestal hýbat, na místě se shromáždil malý dav. Jeden muž se strážníků zeptal, zda si myslí, že jednají správně. Vyzval je, aby zatýkanému zkontrolovali tep. Lane se v jednu chvíli zeptal, zda by nebylo dobré Floyda otočit na bok. Chauvin, řekne, že ne. "Mám jen strach z toho jeho deliria, nebo co to je," uvádí Lane. Chauvin odvětí, že proto je na cestě sanitka. Po příjezdu záchranářů byl však Floyd už mrtev.

Daily Mail neuvedl, jak se mu podařilo záznamy ze služebních kamer policistů získat. Videa z kamer Lanea a Kuenga předložil soudu 7. července Laneův právník jako důkaz, který byl měl vést ke zrušení obvinění vůči jeho klientovi. Soud tehdy však zveřejnil pouze přepisy záznamů. Na základě rozhodnutí soudce Petera Cahilla bylo následně možné získat přístup k záznamům v omezené míře pouze v budově soudu. Skupina lokálních i velkých médií včetně americké televize CNN v červenci podala žádost o okamžité zveřejnění záznamů.

Čtyři strážníci zapojeni do zatýkání byli po incidentu propuštěni. Chauvin čelí obvinění z vraždy. Tři další bývalí strážníci - Kueng, Lane a Thao - byli rovněž zatčeni a obviněni z napomáhání vraždě.

Právník Floydovy rodiny Ben Crump v pondělním prohlášení uvedl, že uniklé záběry dokazují, že Floyd nepředstavoval hrozbu.