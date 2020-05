Protesty v USA eskalují: Zákaz vycházení ve 25 městech, množí se útoky na novináře

Newyorský starosta Bill de Blasio odsoudil incident, při němž dva vozy newyorské policie NYPD vjely do davu.

Zákaz vycházení byl vyhlášen mimo jiné ve městech Los Angeles, Philadelphie, Atlanta, Denver či Seattle. V Minneapolisu, kde protesty začaly, platilo toto opatření již předchozí noc, protestující ho ale nedodržovali. Ve více než desítce států byla mimořádně aktivována národní garda, která je jednou z rezervních složek amerických ozbrojených sil. Pentagon je připraven nasadit vojenskou policii. Nasazením armády v sobotu pohrozil prezident Donald Trump, podle nějž musí státy a města tvrději zasáhnout proti násilným demonstracím.

V centru Indianapolisu byli během sobotních protestů postřeleni nejméně tři lidé a jeden člověk zemřel, informoval šéf tamní policie Randal Taylor. Policie věc vyšetřuje a nabádá občany, aby se oblasti vyhnuli, dodal. Není jasné, zda střelba souvisí s protesty. Podle twitteru místní policie nestříleli muži zákona.

Kritiku vyvolal incident, při němž do demonstrantů najely dva vozy newyorské policie. Dav se jednomu z aut pokusil zahradit cestu zábranou a lidé na něj házeli předměty. "Přál bych si, aby to policisté byli neudělali," řekl k tomu newyorský starosta a dodal, že k videu chybí kontext. "Znepokojující" situaci ale podle něj vyvolali protestující lidé, kteří vozu zatarasili cestu.

CNN a další média si všímají násilí namířeného proti novinářům, kteří události pokrývají. Někteří z nich byli též zatčeni. V Denveru byl například tým televize KMGH TV zasažen gumovými projektily a slzným plynem. Ve Phoenixu obtěžoval reportérku Brianu Whitneyovou jeden z protestujících během živého vstupu.

THIS IS NOT OKAY.



This is the moment I was intentionally tackled by this man while I was on air trying to report what was happening during the protest at Phoenix PD headquarters. I feel violated, and this was terrifying.



Let us do our jobs. We are trying our very best #azfamily pic.twitter.com/bHXwbnDVPB