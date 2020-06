Protesty v USA pokračují. Dav paradoxně strhl sochu bojovníka za zrušení otroctví

Zároveň se dál odstraňují sochy spojené s otrokářskou minulostí země: nejnovějším příkladem je památník někdejšího viceprezidenta USA a zastánce zotročování černochů Johna C. Calhouna v Charlestonu v Jižní Karolíně, informovala agentura AP. Ve Wisconsinu ale podle médií demonstranti v noci naopak strhli sochu jistého bojovníka za zrušení otroctví.

Terčem rozvášněného davu ve městě Madison se stala socha norského rodáka Hanse Christiana Hega, která nakonec skončila v místním jezeře Monona.

Statue of Hans Christian Heg has been pulled down at the Wisconsin State Capitol. Protesters got very confrontation when I tried to film. pic.twitter.com/p7ACUDz0SB

Stalo se tak v reakci na úterní zatčení demonstranta tmavé pleti, který podle policie svým vystupováním obtěžoval další lidi v centru města. Televize CBS News ale podotýká, že vandalové vyjádřili nesouhlas se zatčením zničením sochy člověka, který agitoval proti otroctví a padl v americké občanské válce na straně Severu.

"To, co se v noci na dnešek stalo v Madisonu, má pramálo společného s poklidnými protesty, které jsme po celém našem státě viděli v posledních týdnech. (...) Nesmíme dopustit, abychom zapomněli na důvod, proč tyto protesty začaly," napsal na twitteru guvernér Wisconsinu Tony Evers.

What happened in Madison last night presented a stark contrast from the peaceful protests we have seen across our state in recent weeks, including significant damage to state property.