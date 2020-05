Protesty v USA se rozšířily do 25 měst, vojenská policie je připravena zasáhnout

Pentagon nařídil armádě, aby v Minneapolisu v případě nutnosti nasadila vojenskou policii, informovala agentura AP s odvoláním na informované zdroje. V Detroitu zemřel jeden z protestujících, do davu někdo střílel z vozu. Nebyl to policista, uvedla dnes její mluvčí.

zdroj: YouTube

Zákaz vycházení byl v Minneapolis stanoven mezi 20:00 a 6:00 místního času (mezi 3:00 a 13:00 SELČ). Demonstranti ho však nedodržovali. Situace ve městě je stále "velmi nebezpečná", konstatoval na dnešní tiskové konferenci guvernér státu Minnesota Tim Waltz. V noci na dnešek někdo ve městě střílel na policisty. Při incidentu ale nebyl nikdo zraněn.

Vojáci z posádek Fort Bragg v Severní Karolíně a Fort Drum ve státě New York mají být na místě do čtyř hodin po případném rozkazu; vojáci z Fort Carson v Coloradu a Fort Riley v Kansasu do 24 hodin. Rozhodnutí nasadit vojenskou policii padlo v pátek na popud amerického prezidenta Donalda Trumpa.

George Floyd zemřel poté, co mu při zatýkání klečel bělošský policista Derek Chauvin několik minut na krku. Chauvin byl v pátek zatčen a obviněn z vraždy, poprvé před soudem stane v pondělí. Hrozí mu až 25 let vězení. Kauce byla stanovena na půl milionu dolarů (přes 12 milionů Kč).

White House under lockdown as protests spread to Washington DC over the death of George Floyd #BlackLiveMatter #Icantbreathe #GeorgeFloyd pic.twitter.com/CKpnq9JJbL — Zinny's Blog (@zinny_blog) May 30, 2020

Vedle Minneapolis nabraly protesty násilnou podobu v Atlantě, kde byl na některých místech vyhlášen výjimečný stav. Demonstranti zde mimo jiné poškodili sídlo televize CNN. S policisty se střetly protestující v newyorské čtvrti Brooklyn. Několik mužů zákona bylo raněno.

V Dallasu musela policie, po níž demonstranti házeli kameny, nasadit slzný plyn. Protestující blokovali silnice mimo jiné v Los Angeles a v Oaklandu.