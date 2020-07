Proti nové vízové politice se v USA staví desítky škol a 18 států

Důvodem nové soudní bitvy mezi Trumpovou vládou a jejími kritiky je nedávný krok Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ten minulé pondělí oznámil, že zahraniční vysokoškoláci nebudou moci dál pobývat ve Spojených státech, pokud se jejich škola v souvislosti s koronavirem rozhodne na podzim vést výuku čistě v dálkovém režimu. Pokud by na americké půdě chtěli zůstat, museli by přestoupit na jinou vzdělávací instituci, kde bude výuka probíhat prezenčně či kombinovaně. V případě neuposlechnutí by jim hrozila deportace.

Harvardova univerzita a Massachusettský technologický institut (MIT) do dvou dnů zareagovaly žalobou. Prezident Harvardu Lawrence Bacow v prohlášení k akademické obci vládní opatření označil za kruté a lehkomyslné. K první žalobě se podpisem soudního podání připojily desítky dalších škol, Univerzita Johnse Hopkinse už minulý týden předložila vlastní stížnost.

Podle deníku The New York Times (NYT) nově federální vládu u soudu v Bostonu žaluje také skupina 17 amerických států, zatímco Kalifornie ve stejné věci postupuje samostatně. "Trumpova administrativa se ani nepokusila vysvětlit důvody pro toto nesmyslné pravidlo, které nutí školy volit mezi udržením zahraničních studentů ve svých programech a zdravím a bezpečím ve svých kampusech," uvedla generální prokurátorka státu Massachusetts Maura Healeyová v prohlášení oznamujícím hromadnou žalobu.

Zástupci MIT a Harvardovy univerzity zřejmě už v úterý budou mít šanci své výhrady prezentovat soudci. Jestliže soud nevydá předběžné opatření, které by účinnost nového pravidla ICE pozastavilo, pak budou muset univerzity napříč USA imigrační agentuře do středy nahlásit, zda počítají s podzimní prezenční výukou či nikoli.

Podle kritiků nové vládní opatření nabourává pečlivé plánování nadcházejícího akademického roku a mohlo by mnohé studenty donutit k návratu do domovských zemí, kde by neměli tak dobré podmínky ke studiu. Zatím není jasné, kolika cizinců by se nová imigrační politika v případě zavedení dotkla. Podle NYT mnohé univerzity plánují na podzim kombinovat dálkovou a prezenční výuku ve snaze ochránit zdraví lektorů, studentů a jejich blízkých.

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost a ICE tvrdí, že jejich nový přístup vychází z existujícího zákona, který zakazuje cizincům studovat pouze online formou. Vymáhání této normy prý vláda v březnu kvůli pandemii pozastavila, má však právo svou politiku měnit, citovala agentura AP z nového soudního dokumentu.