Protiepidemický tým Bílého domu varoval před možným nárůstem počtu případů covidu

Tato odnož varianty omikron se podle vládních expertů nezdá být spojena se závažnějším průběhem nákazy, pravděpodobně ale dokáže obcházet imunitu nabytou z infekce původní verzí omikronu. Bílý dům proti ní chce bojovat očkováním, testováním či léky, restrikce známé z dřívějších pandemických vln v nově formulované strategii nezmiňuje.

Spojené státy podobně jako řada evropských zemí evidují zvýšené denní počty případů nákazy a také rostoucí vytíženost nemocnic, byť čísla zůstávají hluboko pod rekordy. Podle statistik na webu deníku The Washington Post na konci pondělí překročil týdenní průměr infekcí 120.000 na den, zatímco počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 vystoupil téměř na 40.000. Nárůst těchto ukazatelů se zatím nepromítá do statistiky obětí covidu-19, jejichž denní počty v zemi s více než 330 miliony obyvatel zůstávají delší dobu kolem 300, tedy relativně nízko.

Bílý dům dnes uvedl, že subvarianta BA.5, která je nyní v USA dominantní formou koronaviru SARS-CoV-2, "má potenciál způsobit nárůst počtů infekcí v následujících týdnech". Podle dosavadních poznatků se jeví jako nakažlivější než všechny předchozí podoby viru a vládní epidemiolog Anthony Fauci řekl, že zcela v bezpečí nejsou ani lidé, kteří prodělali nákazu původní verzí varianty omikron, neboli BA.1. Zároveň Fauci zdůraznil, že BA.5 se nezdá být spojená s vyšším rizikem hospitalizace.

"Nová varianta není apokalyptickou hrozbou," shrnul v pondělní analýze magazín The Atlantic. "Zároveň ji ale nelze ignorovat," dodává.

Podobný vzkaz se snaží vyslat administrativa prezidenta Joea Bidena. Hned na úvod prohlášení o své aktuální protiepidemické strategii uvádí, že "téměř všem" úmrtím spojeným s covidem-19 lze předejít za pomoci vakcín, existujících léků, testování a dalších zdravotnických nástrojů. Vláda slibuje, že bude nadále podporovat snadný přístup k očkování nebo testování a také vydávat jasná doporučení ohledně nošení roušek a respirátorů.

Podle deníku The New York Times federální činitelé mimo jiné zvažují, že rozšíří pole kandidátů pro druhé přeočkování o lidi mladší 50 let. "Mimo tento bod plány nezní příliš odlišně od těch pro boj proti předchozím subvariantám omikronu," dodává list. Bílý dům například nezmiňuje povinné očkování nebo zakrývání dýchacích cest poté, co kroky Bidenovy administrativy v tomto směru významně narazily u soudů.

Kromě toho jsou opatření na ochranu veřejného zdraví především v rukách jednotlivých států, a ty zatím nová nařízení nezavádějí. Lidé v USA jsou přitom proti závažnému průběhu covidu-19 hůře chráněni než populace mnohých evropských zemí, neboť posilovací dávku vakcíny tam dostalo asi 32 procent lidí. V České republice je to přibližně 40 procent, v západoevropských zemích více než 50 nebo i 60 procent.